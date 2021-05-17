Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета Межпарламентского союза по вопросам мира и международной безопасности от геополитической группы "Евразия", выборы в который состоялись сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Постоянного комитета МПС по делам мира и международной безопасности прошло в рамках мероприятий 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза. В рамках ассамблеи проходят выборы в различные рабочие органы МПС. Белорусской стороной выдвинуты три кандидатуры для замещения имеющихся вакансий в составах Бюро Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности и Постоянного комитета по делам ООН, а также Бюро женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев.

В повестке дня сегодняшнего заседания - презентация проекта резолюции "Парламентские стратегии по укреплению мира и безопасности в рамках противодействия угрозам и конфликтам, связанным со стихийными бедствиями и их последствиями", разработанного Германией, Сенегалом и Шри-Ланкой.

Белорусский парламентарий поддержал решения по всем вопросам повестки заседания. "Беларусь твердо привержена переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике на благо общего дела по недопущению глобального потепления и смягчению последствий изменения климата во имя благосостояния сегодняшнего и будущих поколений. Существенным условием для преодоления этого глобального вызова современности и полноценной реализации имеющегося потенциала по борьбе с изменением климата является также создание справедливых и приемлемых, в том числе для стран со средним уровнем дохода, критериев доступа к международным климатическим финансовым механизмам и ресурсам", - отметил Сергей Рачков.

Сенатор подчеркнул, что Беларусь активно участвует во всех международных форматах, связанных с проблематикой изменения климата. "Мы, участники Парижского соглашения по климату, его придерживаемся и выполняем. В Беларуси выстраивается эффективная экономика по сбережению энергоресурсов. Мы сейчас делаем значительный упор на развитие, в частности, электротранспорта. Выпускаем великолепные автобусы, фактически уже создается электромобиль в Беларуси. Наш большой национальный проект - строительство атомной электростанции - также вносит значительный вклад в решение экологических проблем, сохранение климата и достижение целей Парижского соглашения, - отметил он. - Климатический кризис ставит страны в неравные условия. Конечно, более бедные страны страдают в значительной степени. И здесь очень важно международному сообществу объединиться, оказать содействие таким странам. И в этом мы видим роль парламентариев, в частности Межпарламентского союза, - в принятии законодательства, которое будет способствовать реализации как Парижских соглашений, так и в целом способствовать противодействию кризисам, связанным с изменением климата".

Сергей Рачков добавил, что это один из ключевых постоянных комитетов Межпарламентского союза. "И мы придаем большое значение работе в этом комитете в целях продвижения позиции Беларуси по различной тематике. Это широкая тематика по обеспечению мира и международной безопасности. И уже сегодня экология, климатический кризис также включаются в широкую проблематику обеспечения международной безопасности", - заключил парламентарий.

В период с 24 по 27 мая также пройдут заседания Руководящего Совета МПС и общие прения на тему "Преодоление пандемии сегодня и построение лучшего завтра: роль парламентов", которые завершатся принятием резолюции двух постоянных комитетов, их отчетов и итогового документа ассамблеи.-0-

Фото Максима Гучека