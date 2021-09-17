Рачков обсудил с Косачевым развитие белорусско-российского диалога

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергей Рачков в Москве провел встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Обсуждены вопросы развития белорусско-российского сотрудничества и парламентского диалога, планы двусторонних контактов и мероприятий. Состоялся обмен мнения по тематике проведения наблюдения за выборами депутатов Государственной думы. Сергей Рачков ответил на вопросы журналистов, аккредитованных в Совете Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщала БЕЛТА, белорусские парламентарии в составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая входит в миссию наблюдателей от СНГ, приступили к мониторингу начавшегося сегодня голосования на выборах в Госдуму РФ.

В состав делегации от Парламентского собрания также включены заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова и член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин.

Белорусские наблюдатели посещают избирательные участки в Москве, где осуществляют наблюдение за ходом голосования. Они также намерены провести встречи с руководством фракций политических партий в Государственной думе и с руководством Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, планируется встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко.-0-