Рачков: Запад не заинтересован в том, чтобы Союзное государство было сильным

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не заинтересован в том, чтобы Союзное государство было сильным, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Он принимает участие в дискуссионной сессия "Безопасность и экономический суверенитет Беларуси и России: общие приоритеты", которая проходит в видеоформате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Излишне говорить о том, что сейчас происходит в мире. В частности, на западной границе Союзного государства и, к сожалению, уже на южной границе Беларуси. Поэтому для нас сегодня тематика безопасности исключительно актуальна", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор напомнил, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства утверждена новая Военная доктрина. "Считаю, что это было сделано своевременно, несмотря на то, что на предварительном этапе была определенная критика в адрес Беларуси и России, которые якобы утверждением этой доктрины показывают свою некую агрессивность. Сегодня напротив мы видим агрессивность со стороны других государств, в первую очередь государств Запада, НАТО. Поэтому, конечно же, мы должны особенно внимательно относиться к проблематике национальной безопасности", - отметил он.

Сергей Рачков подчеркнул, что дискуссионная сессия объединила политиков, государственных деятелей, экспертов в области международных отношений, внешней политики, государственного строительства. "Считаю, что такое обсуждение, такой мозговой штурм в условиях обострения отношений между Союзным государством и Западом вполне обоснован. Запад не заинтересован в том, чтобы Беларусь, Россия, Союзное государство были сильными. Западу нужны слабые государства, которые будут выполнять те указания, которые поступают из центров силы: Вашингтона, Брюсселя. Мы идем своей дорогой. Мы создаем мощное экономически, политически и в военном плане объединение двух стран. И не собираемся обращать внимания на тех, кто чем-то не удовлетворен. Мы действуем на своей территории. И не понимаем, почему Конгресс США, Европарламент так обеспокоены укреплением Союзного государства. Если их это не устраивает - это говорит о том, что мы на правильном пути", - констатировал он.

По словам сенатора, на дискуссионной сессии будут обсуждаться вопросы укрепления национальной безопасности, в том числе роли ОДКБ в этом процессе. "События в Казахстане показали своевременность создания ОДКБ, ее роль как гаранта региональной безопасности. И очень важно, что в рамках этой организации также был создан миротворческий компонент, который своевременно и обоснованно был задействован в Казахстане, что не позволило развиться ситуации в этой стране по негативному сценарию. Мы проанализируем вот этой вопрос. Внесем свои предложения по укреплению ОДКБ, развитию ее различных составляющих, в том числе военной, оборонительной, военно-политической. И нам, как парламентариям, важно, чтобы также развивалось и расширялось парламентское измерение ОДКБ - Парламентская ассамблея", - дополнил Сергей Рачков.-0-