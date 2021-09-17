Рахмон: хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Афганистан должен быть свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым. Об этом сегодня, открывая юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает корреспондент БЕЛТА.

Таджикский лидер констатировал, что мир стремительно меняется, а текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения, ростом конфликтного потенциала, кризисом системы международной безопасности. Это в том числе такие вызовы, как экстремизм, сепаратизм, трансграничная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где наряду с политическим присутствует и социально-гуманитарный кризис, констатировал Президент Таджикистана.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане непосредственно влияет на безопасность в Центральной Азии. "За почти полувековую гражданскую войну Афганистан превратился в арену геополитических игр, последствия которых миру хорошо известны событиями 2001 года (вероятно, речь о терактах 11 сентября 2001 года в США. - Прим. БЕЛТА), повторение которых не исключено. Поэтому мир не должен оставаться безучастным к судьбам афганского народа", - уверен Эмомали Рахмон.

"Мы хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым, успешно развивающимся государством. Считаем, что политический режим в Афганистане должен выбираться на основе свободного волеизъявления афганского народа без вмешательства других стран. Навязывание любого политического строя Кабулу без учета голоса афганского народа, состоящего из различных этнических групп, может привести к большим негативным последствиям", - подчеркнул таджикский лидер.

Он считает необходимым принять конкретные меры для противодействия исходящим из Афганистана вызовам и угрозам, в том числе путем усиления потенциала региональной антитеррористической структуры ШОС, активизации взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб.-0-