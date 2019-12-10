Рапота: принятие соглашения по взаимному признанию виз зависит от глав государств

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Принятие соглашения между Беларусью и Россией по взаимному признанию виз зависит от решений глав двух государств. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение по взаимному признанию виз готово, - сказал Григорий Рапота. - Остается только поставить завершающие точки на уровне глав государств. Так что мы ждем этого момента".

Научно-практическая конференция "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" собрала около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания проходят шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.-0-

Рапота: решение вопроса об отмене роуминга уперлось в бизнес-интересы операторов Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.