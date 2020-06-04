Рапота: в Союзном государстве главное не растерять достигнутое

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве главное не растерять достигнутое, заявил сегодня государственный секретарь СГ Григорий Рапота во время экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии", которая прошла в формате видеосвязи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - не растерять то, что достигнуто. Много хорошего есть в наших отношениях. Нельзя растерять те гуманитарные достижения, взаимоотношения в торгово-экономической сфере, науке, образовании, культуре. Все это есть. И очень важно не прекращать диалог", - сказал Григорий Рапота.

Говоря о пандемии, он подчеркнул, что COVID-19 обострил вкусовые и другие ощущения в политике. "Если были какие-то противоречия, то они обостряются, если были какие-то споры, они тоже приобретают особо острый характер. Мы все читаем газеты, интернет. Идут очень жаркие споры. Иногда в этих спорах фигурируют, конечно, российско-белорусские отношения в том или ином контексте. То есть накал страстей в информационном поле", - отметил госсекретарь.

Григорий Рапота напомнил, что завтра состоится заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. "Оно пройдет в таком же режиме, как сегодня", - добавил он.-0-