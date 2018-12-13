Развитие отношений между Беларусью и ЕС обсуждают в Брюсселе

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестое заседание координационной группы Беларусь-ЕС проходит 13-14 декабря в Брюсселе. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие представители Еврокомиссии, Европейской службы внешних действий, республиканских органов государственного управления Беларуси. Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Стороны обсуждают состояние двусторонних отношений, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", вопрос прав человека, сотрудничество в сферах образования, науки, охраны окружающей среды, энергетики, транспорта, цифровой экономики, международной технической помощи.

Координационная группа Беларусь-ЕС проводит свои заседания с 2016 года. Она была создана для обеспечения структурированного политического диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия.-0-