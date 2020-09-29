Россия выполнит обязательства по защите Союзного государства в любых условиях - Минобороны РФ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы России выполнят задачи по защите интересов и народов Союзного государства в любых условиях. Об этом заявил сегодня заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.

"Вооруженные силы РФ, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечению безопасности Союзного государства в любых условиях", - сказал Андрей Картаполов на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности - демонтаж военного союза Беларуси и России", - отметил Андрей Картаполов.

По его словам, в условиях серьезно осложнившейся военно-политической обстановки эффективное взаимодействие оборонных ведомств двух стран как никогда актуально.

Андрей Картаполов также заявил, что совместные военные учения России и Беларуси проводятся в противовес размещению войск НАТО у границ Союзного государства. "В противовес размещению войск у наших границ мы принимаем ответные меры, год назад успешно провели учения "Щит союза - 2019", а три дня назад завершены плановые учения "Славянское братство", в них приняли участие батальоны тактических групп ВС РФ и силы специальных операций Беларуси", - сказал Картаполов.

Он отметил, что военнослужащие Беларуси приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", а в октябре на территории Беларуси пройдут еще одни учения - "Нерушимое братство".

"Как заявили лидеры наших государств, Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год", - отметил замминистра. Кроме того, Андрей Картаполов добавил, что идет работа по совершенствованию совместной подготовки наших вооруженных сил на 2021 и последующие годы.

28-29 сентября в Минске проходит VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Мероприятия форума проводятся в режиме видеоконференции, такое решение приняли организаторы по итогам двусторонних консультаций из-за роста числа зараженных коронавирусом.-0-