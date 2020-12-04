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04 декабря 2020, 19:24

Российский эксперт: призывать к санкциям на фоне пандемии - вредить народу своей страны

Павел Фельдман. Скриншот из видео ОНТ
Павел Фельдман. Скриншот из видео ОНТ

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Призывы находящихся в Европе белорусских оппозиционеров ввести экономические санкции против Беларуси в условиях пандемии означают не что иное, как стремление добить собственное государство. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

"Когда подобные призывы раздаются еще и на фоне пандемии, это означает, что представители оппозиции хотят добить собственное государство, его жителей", - подчеркнул Павел Фельдман. При этом он обратил внимание: на различных международных площадках уже не раз говорилось о необходимости отменить все санкции из-за распространения COVID-19.

"В политике есть такое неписаное правило: если ты считаешь себя патриотом, то не должен выносить сор из избы на всеобщее обозрение, тем более когда дело касается западных партнеров, которые и так критически настроены против твоего государства, - сказал эксперт. - Да, если тебе что-то не нравится, если ты хочешь иного будущего для своей страны, то можешь себе позволить критиковать ее, ее власть, но внутри собственного государства. Совершенно по-другому дело обстоит, когда ты призываешь западных партнеров усилить давление на твою страну, а значит, и на ее народ, чтобы реализовать свои какие-то корыстные политические интересы. Кстати, мы наблюдаем то же самое и в России, потому что многие наши оппозиционеры уже привыкли апеллировать к неким западным инстанциям - к Еврокомиссии, Европарламенту, умоляют их ввести санкции против отдельных российских чиновников, представителей бизнеса. Но только такие оппозиционеры забывают, что любые экономические санкции ложатся, прежде всего, тяжелым бременем на народ государства, а не на его элиту. И получается, что таким образом они призывают западных партнеров ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране, что приведет к росту безработицы, обнищанию людей. Получается, что их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан".

Говоря об организованном из-за границы оппозиционерами опросе в соцсетях на тему введения санкций, Павел Фельдман констатировал, что таким образом они пытаются снять с себя ответственность. "Но прежде чем проводить такие голосования, надо бы сразу объяснить, к каким последствиям могут привести эти санкции, - сказал он. - Если оппозиция призывает ввести санкции против экономики, ее ключевых, системообразующих предприятий, то тогда нужно четко при проведении опросов пояснять, что за каждой новой экономической санкцией будет такое-то понижение ВВП, такое-то понижение реальных доходов населения. Тогда эта публика, которая участвует в подобном голосовании, будет более трезво оценивать последствия этих решений".

Касаясь призывов отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, Павел Фельдман высказал уверенность, что вряд ли дело дойдет до реальных шагов. "Отключение от системы SWIFT используется всегда как крайний аргумент, в том числе и при оказании давления на Россию со стороны Запада, - отметил он. - Беларусь в данном случае столкнулась с привычной для России угрозой, которую мы слышим давным-давно. Но как показывает практика, Запад не готов идти на такой шаг. Не пойдет он на это и в отношении Беларуси, потому что она представляет для Запада достаточно перспективный рынок. И даже те, кто администрирует систему SWIFT, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы терять белорусских клиентов. Так что они не позволят политикам пойти на эту крайнюю меру и все это пустые угрозы".

Эксперт также заметил: западный бизнес совершенно не заинтересован во введении экономических санкций против Беларуси. "Кстати, мы опять-таки это наблюдали на примере России и тех санкций, которые были объявлены против нее, и контрсанкций, на которые Россия пошла симметрично. Я уверен, что если против белорусского бизнеса или экономики в целом, каких-то институтов развития будут объявлены западные санкции, то Беларусь тоже ответит симметрично, и это очень больно ударит по многим западным бизнесменам, прежде всего тем, кто потребляет белорусскую продукцию в сфере машиностроения, белорусские удобрения, кто импортирует из Беларуси продукты сельскохозяйственного назначения, IT-технологии. Здесь есть много экономических связей, которые политики готовы с легкостью обрывать, но у бизнеса по этому поводу всегда совершенно другое мнение. Мы еще услышим голоса бизнесменов в Европе и США, которые хотели бы торговать с Беларусью и которые абсолютно не рады таким перспективам. Они будут оказывать давление на политиков и пытаться их как-то образумить, заставить не идти на крайние меры", - резюмировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.-0-

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