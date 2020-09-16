Российский политолог: оппозиция стремится обозлить белорусов и вывести их на улицы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция стремится обозлить белорусов, радикализировать их и вывести на улицы. Такое мнение высказал в эфире телеканала ОНТ российский политолог Сергей Михеев, сообщает БЕЛТА.

Эксперты разных стран анализируют ситуацию в Беларуси. Один из аспектов - состоятельность так называемого общего стратегического плана оппозиции, которая призывает к забастовкам, отказу от уплаты налогов и услуг ЖКХ, бойкоту белорусской продукции и госбанков. По мнению политологов, это разрушительная идея, которая ударит по рядовым гражданам.

На взгляд Сергея Михеева, просматривается вполне понятная тактика оппозиции: лишить белорусское государство доходов. "Однако, лишая доходов белорусское государство, они, на самом деле, сами себе наступают на ногу. Ничего кроме ухудшения положения рядовых белорусов не будет", - сказал он.

Политолог уверен: белорусской оппозиции нужна радикализация, толпы злых людей на улицах. "Она хочет лишить людей денег, заставить их лишиться зарплаты, чтобы обозлить их, радикализировать и опять вывести на улицы. Просто политические лозунги и разговоры о пересмотре результатов выборов не сработали или не сработали в достаточной мере. А как обозлить людей? Это или провокации с кровью, или сделать так, чтобы людям есть было нечего", - резюмировал Сергей Михеев.-0-