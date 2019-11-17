Ротман: избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений, как решать волнующие их проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Депутат как представитель интересов людей в парламенте должен не понаслышке и четко знать, чего они хотят. "Нужно как можно больше говорить с людьми, глядя друг другу в глаза, и при этом предлагать, каким образом решать те или иные проблемы. Тогда между депутатом и его избирателями будет полнейшее доверие", - считает эксперт.

Давид Ротман отметил достаточно высокую активность избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Явка уже превзошла прогнозы Центра социологических и политических исследований. Результаты его опросов свидетельствовали о том, что в голосовании намерены принять участие более 60% избирателей. По данным на 18.00, явка составила 70,72%.-0-