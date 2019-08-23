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Политика
23 августа 2019, 22:05

Румас: проект программы действий по интеграции в СГ в ближайшее время представят Президенту

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной программы действий по реализации положений союзного договора в ближайшее время будет представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о подготовке программы действий по интеграции в Союзном государстве, Сергей Румас проинформировал, что она практически согласована. "С Президентом необходимо было обсудить несколько принципиальных моментов, которые заложены в этой программе. В принципе глава государства одобрил подходы, которые согласовало правительство со своими коллегами. Мы во вторник уже внесем главе государства проект этой программы для одобрения, чтобы уже в начале сентября (у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым) премьер-министры парафировали эту программу", - сказал руководитель правительства.

Сергей Румас кратко изложил суть программы. Реализация ее концепции будет означать исполнение принципа "две страны - один рынок". Он подчеркнул, что в документе нет вопросов политического характера, которые будоражатся в некоторых СМИ. Премьер-министр высказал предположение, что отчасти это происходит потому, что ранее переговорщики не раскрывали положений этой программы. "Думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других", - отметил он.

Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых в двух странах будет функционировать единый рынок. Большинство белорусских предприятий готовы конкурировать на нем с российскими, подчеркнул премьер-министр. Для тех, что опасаются такой конкуренции, будут предусмотрены переходные периоды, во время которых они смогут принять компенсационные меры.

Долгосрочная цель состоит в повышении конкурентоспособности в целом, что необходимо с учетом перспективы вступления Беларуси в ВТО. Работа по присоединению страны к организации вступает в заключительную стадию. "У нас остается все меньше и меньше неурегулированных вопросов. Наши четыре партнера по евразийской интеграции уже в ВТО, и Беларусь, по сути, приняла на себя все обязательства в рамках ВТО, не являясь ее членом", - обратил внимание Сергей Румас. "Для нас вступление в ВТО принесет только положительные моменты, потому что страны, которые сегодня с нами работают и устанавливают барьеры как со страной - не членом ВТО, должны будут подчиниться общим правилам", - подытожил он.-0-

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