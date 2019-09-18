Сайдик о согласовании формулы Штайнмайера: ТКГ работает по принципу консенсуса

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины работает над формулой Штайнмайера по принципу консенсуса. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, отвечая на вопросы журналистов о согласовании формулы, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности позиций отдельных делегаций. "Формула Штайнмайера - ТКГ работает по принципу консенсуса", - сказал он. Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Речь идет о сроках вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО, пояснил дипломат. По его словам, политическая подгруппа ТКГ сегодня обсудила формулу Штайнмайера и ее место в имплементации минских соглашений.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик отметил прогресс в имплементации решения ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "В настоящее время успешно идет подготовка к ремонтным работам", - отметил он.

Вступившее в силу 21 июля перемирие самое продолжительное с начала конфликта. В то же время, по оценке СММ ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало. "Напоминаю о политической ответственности сторон и призываю соблюдать принятые ими обязательства", - заявил дипломат.

Наряду с вопросами перемирия в центре внимания рабочей подгруппы по безопасности сегодня было обсуждение перспектив возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. "Надеюсь, что стороны в скором времени придут к консенсусу по этому вопросу, поскольку их позиции близки друг другу", - сказал Мартин Сайдик.

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами и восстановлению моста в станице Луганской. Экономическая подгруппа при участии представителей МККК уделила особое внимание вопросам водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, выплаты пенсий.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 1 октября.-0-