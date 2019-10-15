Сайдик: стороны подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны конфликта подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного заседания ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось. "Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", - отметил дипломат.

Мартин Сайдик с сожалением констатировал, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло". "В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал посол.

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