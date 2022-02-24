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24 февраля 2022, 15:32

Савиных: главным и единственным ключом к решению внутриукраинского конфликта были Минские соглашения

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Национального собрания 24 - 25 февраля принимает участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Открытое обсуждение посвящено вопросам "Гарантии безопасности и принцип неделимости безопасности в Европе: роль ОБСЕ", "Обострение напряженности в регионе ОБСЕ и необходимость межпарламентского диалога", "Торговля людьми в условиях глобализации экономической деятельности", "Роль журналистики в обеспечении правосудия и верховенства закона".

Принимая участие в обсуждении ситуации в Украине на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель делегации Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Андрей Савиных заявил: "Делегация Беларуси хотела бы подчеркнуть, что главным и единственным ключом к решению внутриукраинского конфликта были Минские соглашения и прямые переговоры между Киевом и Донецком с Луганском. Эти соглашения не исполнялись. В последнее время мы услышали заявления, что украинская сторона не собирается их исполнять. Мы также отмечаем, что в последние годы руководство западных стран вместо конструктивного диалога предпочитает использовать откровенное давление и санкции под прикрытием лицемерных информационных кампаний".

Парламентарий полагает, что такая ситуация в итоге провела к сегодняшним событиям. "Мы считаем, что действия, предпринятые Россией, были предприняты как последнее средство для того, чтобы прекратить бедствия мирных жителей Донбасса и Луганска и обеспечить их безопасность. Завершая свое выступление, хочу высказать наивное предположение. Возможно, мы все не оказались бы в такой ситуации, если бы такие же эмоциональные и осуждающие заявления прозвучали на заседании ПА ОБСЕ в адрес стран НАТО, которые развязали военную операцию против Сербии более 20 лет назад", - добавил он.-0-

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