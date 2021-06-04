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04 июня 2021, 13:20

Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных прокомментировал заявление Верховной рады Украины по Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной Рады Украины. Печально видеть, как важнейший высший законодательный орган братской, близкой для нас страны постепенно превращается в легковесный политический институт, который стремится действовать в интересах внешних иностранных центров влияния", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, пропасть между интересами украинских граждан и медленно деградирующими политическими структурами Украины постоянно возрастает. "На этом фоне мы можем выразить благодарность тем украинским депутатам, которые голосовали против данного заявления или даже воздержались при голосовании. Учитывая характер политической атмосферы в Киеве, это уже можно рассматривать как проявление гражданской позиции", - отметил парламентарий.-0-

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