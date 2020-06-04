Савиных: самое хорошее противодействие беспорядкам - консолидация общества

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое хорошее противодействие беспорядкам - консолидация общества. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заложниками ситуации со столкновениями в США стали простые люди - Савиных По мнению председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, сейчас в США можно наблюдать конфликт двух элит, но фактически за них воюют темнокожие, латиноамериканцы, интеллигенция.

"Законы человеческой психики, законы толпы одинаковы во всем мире, и если это успешно используется в Соединенных Штатах Америки, значит, это можно повторить где угодно. И опыт "цветных революций", которые организовывались по большому счету американскими фондами, это очень хорошо доказывает. Поэтому, конечно же, нам надо извлекать из этого уроки, но надо действовать умно. Мне кажется, самое хорошее противодействие - это консолидация общества, выработка своих собственных ценностей, формирование согласия в обществе относительно того, ради чего мы живем, как мы живем, что в нашем обществе дозволено, что нет", - отметил Андрей Савиных.

При этом нарушения закона должны пресекаться достаточно твердо и решительно, и все должны это знать. "Потому что в противном случае мы пойдем по достаточно негативному сценарию", - констатировал он.

Парламентарий также высказался о реагировании на различные мнения в соцсетях, в том числе когда высказавшийся становится объектом травли. "Политическая культура общества, культура человеческих отношений вне всякого сомнения требует определенной терпимости. Причем терпимости к взглядам, которые расходятся с твоими собственными", - считает он. Резкая реакция на высказывания встречается в основном в соцсетях, а не глаза в глаза. По мнению Андрея Савиных, это, скорее, свидетельствует о низкой политической культуре, с помощью резких высказываний некоторые реализуют и выплескивают собственные комплексы.-0-