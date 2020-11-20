Савиных: усиление безопасности не должно проводиться за счет других стран

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей принимают участие в заседании круглого стола на тему "30-летие Парижской хартии: парламентская перспектива", организованного Парламентской ассамблеей ОБСЕ в формате видеоконференцсвязи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее заседание посвящено Парижской хартии по безопасности, - сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. - Парламентарии хотят обсудить в принципе, как меняется сама концепция безопасности на европейском континенте, как меняются глобальные угрозы, какова структура новых вызовов, с которыми сталкиваются правительства, каким образом мы можем обеспечить климат, который будет способствовать безопасности всех стран без исключения".

По словам парламентария, отдельное внимание будет уделяться вопросам, как обеспечить безопасность для всех. "Таким образом, чтобы усиление безопасности одной страны не приводило к снижению безопасности для других стран. Это сложный и очень деликатный вопрос, особенно с учетом совершенно новых видов террористической угрозы", - отметил он.

Андрей Савиных высказал надежду, что сегодня во время заседания круглого стола пройдет плодотворная дискуссия. "Я собираюсь принять самое активное участие в обсуждении. Буду реагировать на выступления других игроков, где мы будем обсуждать все эти вопросы", - добавил он.-0-