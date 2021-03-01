Савиных высказал свою позицию о праворадикальной акции в польской Гайновке

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных высказал свою позицию в связи с проведением в Польше мероприятий памяти "прóклятых солдат". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"С сожалением восприняли информацию о мероприятиях, организованных в честь так называемых прóклятых солдат недалеко от границы с нашей страной - в польском городе Гайновка, месте проживания этнических белорусов. Подобные акции радикалов, с одной стороны, вызывают сожаление, с другой - растущую обеспокоенность. В Польше все больше приобретают популярность движения националистического и неонацистского толка. В январе этого года там в широкую продажу вышло издание книги Адольфа Гитлера "Моя борьба". 8 февраля Вроцлавское отделение Института национальной памяти - государственного учреждения страны - возглавил один из лидеров неонацистской группировки", - сказал Андрей Савиных.

По словам парламентария, также наблюдаются действия польских властей, направленные на искажение истории Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях. "Так, в 2011 году Польша учредила 1 марта как День памяти "прóклятых солдат". Польская сторона пытается лживо возложить вину за начало Второй мировой войны на Советский Союз, одновременно уничтожая памятники и саму память о советских солдатах, которые ценой собственных жизней освободили Польшу и уничтожили "коричневую угрозу", нависшую над всем миром. В этих условиях инициатива, выдвинутая на VI Всебелорусском народном собрании об учреждении Дня народного единства, приобретает для нас, белорусов, особую актуальность", - отметил он.-0-