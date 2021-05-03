Щекин: белорусская модель демократии показала свою дееспособность

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель демократии показала свою дееспособность и стала консолидирующим фактором в построении суверенной и независимой Беларуси. Уверенность в этом высказал корреспонденту БЕЛТА кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"В последнее время в развернувшейся в стране дискуссии о гражданском обществе, развитии партийной системы, перераспределении полномочий между ветвями власти следует помнить о главной задаче - сохранении суверенитета и независимости Беларуси. Все трансформации должны проходить только с одной целью - улучшение жизни человека и стремление создать справедливые отношения в нем. Особое место в государственном строительстве принадлежит Национальному собранию. Думаю, многие заметили, что парламент эволюционно смог выработать универсальный востребованный обществом механизм взаимодействия с гражданами и государственно-общественными организациями, - отметил политолог. - Совет Республики и Палата представителей стали не только диалоговой площадкой, но и интеллектуально-инициативным центром в обсуждении различных вопросов и принятии по ним решений, что уже дает внушительные результаты".

Николай Щекин подчеркнул, что именно благодаря спикерам верхней и нижней палат начала формироваться новая парламентская культура - сенатора и депутата - "законодателя-инициатора". "Во-вторых, актуализация современных тем по укреплению государственных основ и развитие гражданских инициатив позволило в незамедлительном режиме генерировать новые проекты в законотворческой деятельности, отражающие реальную ситуацию. В-третьих, наблюдается рост доверия к депутатскому корпусу со стороны людей. Объяснение простое: сенаторы и депутаты живут заботами людей. Впрочем, речь также должна идти о взаимной ответственности граждан и депутатов. На первый взгляд невидимая работа (без революций и популизма) парламента изменила весь политический ландшафт страны", - сказал эксперт.

По его словам, мы наблюдаем со стороны Совета Республики и Палаты представителей энергичность, динамизм, результативность, включенность во все сферы жизнедеятельности.

"Работа на опережение, во имя людей и государства стала узнаваемым брендом Национального собрания. При общении со многими сенаторами и депутатами видишь их заинтересованность в происходящих процессах, а также особый взгляд в прочтении исторической роли белорусской модели развития, роли первого Президента в государственном строительстве и стремление строить общество справедливости, - уверен Николай Щекин. - Так, встречи Натальи Кочановой и Владимира Андрейченко с молодежными организациями (к слову, созданными в том числе по инициативе председателя Совета Республики), трудовыми коллективами, общественными объединениями, круглые столы и семинары высокого уровня вызывают уважение и гордость. Ведь обсуждаемые темы непростые и одновременно знаковые для белорусского общества: исторические традиции и память, молодежная политика, становление и пути развития белорусской государственности, стратегии и сценарии формирования белорусской модели".

Николаю Щекину импонирует позиция и желание членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей слушать и слышать людей. "Уверен, граждане видят в представителях законодательной ветви власти профессионализм, искренность, государственность в своем целеполагании, заинтересованность в решении насущных житейских проблем. Стратегия Национального собрания выбрана правильная - мониторинг общественного мнения, своего рода социально-структурное шунтирование белорусского общества через работу на местах и моделирование сценариев его исторических перспектив. Я бы это назвал парламентской социологией. Думаю, историческую роль Национального собрания и председателей его палат в отстаивании страны перед реальной угрозой государственного переворота нам еще предстоит оценить. Парламент выдержал исторический экзамен и поистине стал народным, - заявил эксперт. - С одной стороны, никто не оспаривает, что предстоит много работы по оттачиванию парламентаризма как института власти (и в этой сфере много пока нерешенных задач), с другой стороны, проделанная работа говорит о его зрелости и функциональности. Парламент Беларуси отражает национальные интересы и подстраиваться под лекала коллективного Запада не должен. Белорусская модель демократии показала свою дееспособность и стала консолидирующим фактором в построении суверенной и независимой Беларуси. Кто это не может понять либо не хочет, в силу своих комплексов или частной наживы, должны отойти в сторону и не путаться под ногами истории". -0-