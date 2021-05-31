Щекин: сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне проводимой коллективным Западом политики на удушение страны и очередных попыток раскачать ситуацию сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

"Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина демонстрирует последовательное сближение двух стран на основе взаимоуважения и отстаивания национальных интересов. Это яркий пример взаимовыгодного сотрудничества. Более того, данную встречу можно считать одновременно и сигналом для всего коллективного Запада о непоколебимости политической позиции как Беларуси, так и России. Считаю, что стратегическое партнерство исторически логично эволюционирует в стратегию востребованного союзничества двух стран. Такая модель является перспективной и жизнеспособной, - уверен аналитик. - Союзное государство для всего мира становится образцом проявления адекватных человеческих и международных отношений, политического прагматизма, стратегического планирования и рационального видения будущего. Для всех стало понятно, что обсуждать надо не равновесие в мире, которое уже не вернуть, а стратегическую стабильность. Именно из этой позиции исходят лидеры двух стран. Сами неформальные встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина - это высшая форма проявления доверия, взаимопонимания и духовного единения двух православных славянских народов".

Николай Щекин считает, что Беларусь и Россия пошагово, открывая новые возможности и потенциал сотрудничества двух стран, также решают затянувшиеся вопросы и реализуют тактические планы развития.

"Решение о транше кредита и договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города, а также согласование текущих проектов направлены на качественное улучшение жизни граждан наших стран. В этой связи импонирует позиция России относительно провокационных действий Запада и ее несогласия с поспешными выводами ЕС по инциденту с самолетом Ryanair. Расследование не должно быть множественным, но только на основе международного авиаправа, - отметил эксперт. - От бессилия, от страха перед разоблачением, от незнания, что делать дальше, и не признавая своих ошибок, коллективный Запад в остервенелой истерике не смог говорить на равных в диалоговом режиме с Беларусью. Время условий и политики двойных стандартов ушло. Даже если кому-то этого не хочется, но сегодня именно в Беларуси решаются общечеловеческие вопросы мирового порядка - свободы и исторической правды, прав и гарантии безопасности личности, традиционных ценностей и сохранения исторической правды. Надо понимать, что вектор глобальной политики разворачивается в систему координат разных форм существования общественных, государственных и региональных политических систем".

Николай Щекин подчеркивает, что на фоне проводимой коллективным Западом политики на удушение страны и очередных попыток раскачать ситуацию сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность и единственное условие сохранить независимость Родины. "Политическим элитам западных стран и беглым уголовникам надо свыкнуться с той мыслью, что Беларусь никогда не пойдет на принудительную унификацию своей государственности по западным лекалам, а следовательно, не станет торговать суверенитетом страны. Думаю, что дальнейшее наращивание конфронтации коллективным Западом и его безответственная риторика неумолимо приведут к гибели государственности этих стран", - подытожил политолог.-0-