25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

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