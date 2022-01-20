Сенько: Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 января 2022
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Головченко: готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС Общество
13:20 Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам Экономика
13:15 Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук Общество
13:14 В Минске на пр.Победителей автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался в больнице Происшествия
13:03 Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок Политика
13:00 Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси выше прошлогоднего показателя на 9,6% Общество
12:59 Парламент Молдовы ввел в стране режим ЧП из-за газового кризиса В мире
12:57 Около 20 т пшеничных отрубей пытались незаконно ввезти из России Происшествия
12:55 Сенько: Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет Политика
12:52 Медведева: Беларусь в стремлении защищать персональные данные идет по общемировому пути Общество
12:47 МАЗ снизил производственный травматизм на 45% Экономика
12:41 Караник о сотрудничестве с Республикой Тыва: надо превратить потенциал в конкретные проекты Регионы
12:39 "На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном Президент
12:26 Рейс из Китая доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины против COVID-19 Общество
12:22 МИД России: ЕАЭС продемонстрировал способность успешно преодолевать серьезные испытания Политика
12:20 В Витебске предприниматель выманивал деньги: 27 потерпевших и более Br113 тыс. ущерба Происшествия
12:17 МИД РФ: ОДКБ в Казахстане предотвратила эскалацию напряженности во всей Центральной Азии Политика
12:16 Три новых памятника природы объявлены в Малоритском районе Регионы
12:14 Головченко вручил госнаграды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику Общество
12:12 МВД: деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом Происшествия
12:08 Беларусь потребует экстрадиции организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом Происшествия
12:07 Один из крупнейших коралловых рифов обнаружили возле берегов Таити В мире
12:02 Не поделили дорогу: в Гомеле водитель распылил газ в лицо таксисту Происшествия
12:02 В Академии управления в день 30-летия дипотношений с КНР презентовали монографию о сотрудничестве Беларуси и Китая Общество
12:01 В четырех российских городах эвакуировали школы из-за сообщений о минировании В мире
11:53 БУТБ обновила рейтинг участников биржевых торгов Экономика
11:50 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра Общество
11:48 Эксперт: доклад ИКАО в пух и прах разбивает версию о перехвате самолета Ryanair Общество
11:45 В сгоревшем доме в Бобруйском районе нашли тело хозяина Происшествия
11:45 Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы Экономика
Все новости
Все новости
Политика
20 января 2022, 12:55

Сенько: Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько, выступая в онлайн-режиме на презентации монографии доктора исторических наук Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", которая состоялась в Академии управления при Президенте Беларуси 20 января, в день юбилея белорусско-китайских дипотношений, сообщает БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание, что за 30-летнюю историю дипотношений Беларуси и Китая удалось добиться очень многого. "Уровень сотрудничества вырос от взаимодействия по ключевым вопросам до отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня мы уже последовательно движемся к историческому повышению до железного братства и всепогодного партнерства", - подчеркнул посол.

Он отметил, что кроме посольств Беларуси в Пекине и посольства КНР в нашей стране в Китае действуют три белорусских генеральных консульства, и буквально накануне Нового года подписано соглашение об открытии четвертого - в специальном административном районе Сянган.

С 1992 года товарооборот с Китаем вырос более чем в 130 раз. "Республика Беларусь стала одним из ключевых участников инициативы "Один пояс, один путь", - продолжил глава дипломатической миссии. - Создан Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", где сегодня уже имеется 85 резидентов из 15 стран мира, что подтверждает его международный статус. С китайским капиталом работают 43 резидента. По территории нашей страны проходит более 80% всех товарных поездов по маршруту Китай - Европа".

В Беларуси за счет помощи Китая начато строительство спортобъектов международного класса - бассейна и футбольного стадиона. Благодаря содействию Китайской Народной Республики и компании "Джили" в Беларуси производится автомобиль с таким же названием, реализуется проект инновационного будущего - Национальная биотехнологическая корпорация. Беларусь первая на пространстве евразийского региона начала производство препаратов традиционной китайской медицины.

Юрий Сенько подчеркнул, что высокий уровень сотрудничества достигнут за счет большой работы белорусских и китайских специалистов. "Могу также с полной уверенностью сказать, что текущий уровень взаимодействия двух стран достигнут во многом благодаря личному вниманию наших лидеров - Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, - считает посол. - В преддверии празднования 30-летия дипломатических отношений Президент подписал Директиву № 9 о развитии отношений с Китаем, что отразило огромное внимание белорусского руководства к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. В этом документе определены направления действий - от создания совместного фильма до наращивания инвестиций. Реализовав его, мы выведем наши отношения на качественно новый уровень".

"К сожалению, текущая мировая ситуация очень далека от идеальной. Отдельные страны мира разучились слышать друг друга, угрожая человечеству необратимыми последствиями, - продолжил дипломат. - На этом фоне выгодно отличается взаимодействие Беларуси и Китая. За 30 лет дипломатических отношений Республика Беларусь ни на шаг не отступила от взятых на себя обязательств по отношению к Китайской Народной Республике. Мы последовательно выстраиваем отношения со своим стратегическим партнером. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наше сотрудничество прошло все испытания временем, является действительно образцом взаимоотношений между государствами".

"В своем новогоднем обращении к китайскому народу Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Очень важно, чтобы сотрудничество Беларуси и Китая находилось в постоянной динамике, быстро адаптировалось под новые реалии, - сказал Юрий Сенько. - Твердо убежден, что многогранное белорусско-китайское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы взаимодействия".

Монография Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества" издана на русском и китайском языках, в ней рассматривается весь комплекс белорусско-китайских отношений с момента их возникновения и до настоящего времени. Книга написана на основе материалов Национального архива Республики Беларусь и архива белорусского Министерства иностранных дел.

Валерий Мацель - заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессиональный дипломат, долгое время проработавший в Китае.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дипломатия Китай сотрудничество
Новости рубрики Политика
На блок-посту аэродрома Жетыген. Фото из архива Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок
Фото из архива МИД России: ЕАЭС продемонстрировал способность успешно преодолевать серьезные испытания
МИД России. Фото из архива МИД РФ: ОДКБ в Казахстане предотвратила эскалацию напряженности во всей Центральной Азии
Фото из архива Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси усомнилась в качестве американского образования
Мария Захарова. Фото пресс-службы МИД РФ МИД России разделяет обеспокоенность Беларуси стягиванием к границе сил НАТО
Борис Грызлов. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС МИД РФ: Грызлов прибудет в Минск до конца января
Главное
Во время встречи Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов
Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений Беларуси и Китая
Данилович: молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей
Старт продаж в эксклюзивных новостройках "Гайд Парк" и "Сентрал Парк"! Инвестируйте в комфорт - 2 970 рублей за 1 м²!
Топ-новости
"На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном
Беларусь – Китай. 30-летие установления дипломатических отношений
Андрейченко: Беларусь заинтересована углублять и развивать контакты с Саудовской Аравией
Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра
Рейс из Китая доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины против COVID-19
Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок
Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы
Яцкевич: нужно возродить практику проведения уроков истории в музее
Медведева: Беларусь в стремлении защищать персональные данные идет по общемировому пути
Генпрокуратура передала музею истории ВОВ вещественные доказательства по уголовному делу о геноциде
Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам
Сила тигра и несгибаемая как железо дружба. Посол о 30-летнем пути сотрудничества Беларуси и КНР
МИД РФ: Грызлов прибудет в Минск до конца января
Маркевич: главная цель Основного закона - благосостояние каждого белоруса
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.