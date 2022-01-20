Сенько: Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько, выступая в онлайн-режиме на презентации монографии доктора исторических наук Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", которая состоялась в Академии управления при Президенте Беларуси 20 января, в день юбилея белорусско-китайских дипотношений, сообщает БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание, что за 30-летнюю историю дипотношений Беларуси и Китая удалось добиться очень многого. "Уровень сотрудничества вырос от взаимодействия по ключевым вопросам до отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня мы уже последовательно движемся к историческому повышению до железного братства и всепогодного партнерства", - подчеркнул посол.

Он отметил, что кроме посольств Беларуси в Пекине и посольства КНР в нашей стране в Китае действуют три белорусских генеральных консульства, и буквально накануне Нового года подписано соглашение об открытии четвертого - в специальном административном районе Сянган.

С 1992 года товарооборот с Китаем вырос более чем в 130 раз. "Республика Беларусь стала одним из ключевых участников инициативы "Один пояс, один путь", - продолжил глава дипломатической миссии. - Создан Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", где сегодня уже имеется 85 резидентов из 15 стран мира, что подтверждает его международный статус. С китайским капиталом работают 43 резидента. По территории нашей страны проходит более 80% всех товарных поездов по маршруту Китай - Европа".

В Беларуси за счет помощи Китая начато строительство спортобъектов международного класса - бассейна и футбольного стадиона. Благодаря содействию Китайской Народной Республики и компании "Джили" в Беларуси производится автомобиль с таким же названием, реализуется проект инновационного будущего - Национальная биотехнологическая корпорация. Беларусь первая на пространстве евразийского региона начала производство препаратов традиционной китайской медицины.

Юрий Сенько подчеркнул, что высокий уровень сотрудничества достигнут за счет большой работы белорусских и китайских специалистов. "Могу также с полной уверенностью сказать, что текущий уровень взаимодействия двух стран достигнут во многом благодаря личному вниманию наших лидеров - Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, - считает посол. - В преддверии празднования 30-летия дипломатических отношений Президент подписал Директиву № 9 о развитии отношений с Китаем, что отразило огромное внимание белорусского руководства к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. В этом документе определены направления действий - от создания совместного фильма до наращивания инвестиций. Реализовав его, мы выведем наши отношения на качественно новый уровень".

"К сожалению, текущая мировая ситуация очень далека от идеальной. Отдельные страны мира разучились слышать друг друга, угрожая человечеству необратимыми последствиями, - продолжил дипломат. - На этом фоне выгодно отличается взаимодействие Беларуси и Китая. За 30 лет дипломатических отношений Республика Беларусь ни на шаг не отступила от взятых на себя обязательств по отношению к Китайской Народной Республике. Мы последовательно выстраиваем отношения со своим стратегическим партнером. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наше сотрудничество прошло все испытания временем, является действительно образцом взаимоотношений между государствами".

"В своем новогоднем обращении к китайскому народу Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Очень важно, чтобы сотрудничество Беларуси и Китая находилось в постоянной динамике, быстро адаптировалось под новые реалии, - сказал Юрий Сенько. - Твердо убежден, что многогранное белорусско-китайское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы взаимодействия".

Монография Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества" издана на русском и китайском языках, в ней рассматривается весь комплекс белорусско-китайских отношений с момента их возникновения и до настоящего времени. Книга написана на основе материалов Национального архива Республики Беларусь и архива белорусского Министерства иностранных дел.

Валерий Мацель - заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессиональный дипломат, долгое время проработавший в Китае.-0-