Данилович: Беларуси и Китаю удалось пройти наполненный масштабными совместными проектами путь

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларуси и Китаю удалось пройти насыщенный и результативный путь, наполненный масштабными совместными проектами. Важность этого отметил ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович сегодня на презентации монографии Валерия Мацеля "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", сообщает БЕЛТА.

Ректор обратил внимание, что 20 января 1992 года, ровно 30 лет назад, в Пекине в ходе визита в Китай белорусской правительственной делегации было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

К этой знаменательной дате Академия управления подготовила монографию "Беларусь - Китай: 30 лет по пути дружбы и взаимовыгодного сотрудничества". Ее автор - заведующий кафедрой международных отношений Академии управления, доктор исторических наук, профессиональный дипломат, долгое время проработавший в Китае, Валерий Мацель.

"Три десятилетия - короткий по историческим меркам период, однако за это время Беларуси и Китаю удалось пройти замечательный, насыщенный и результативный путь, поднять уровень двустороннего сотрудничества от обычного статуса "отношений дружбы и сотрудничества", закрепленного в соглашении об установлении дипотношений, до высокой планки "доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", зафиксированной в совместной декларации 29 сентября 2016 года, - сказал руководитель вуза. - Одновременно 30-летний юбилей - весомый повод вспомнить историю белорусско-китайских связей, оценить достигнутые результаты сотрудничества и наметить планы на перспективу".

Он подчеркнул, что сферы приложения усилий Беларуси и Китая становятся все шире. С каждым годом набирает темп сотрудничество регионов двух стран, укрепляется и расширяется взаимодействие сторон в научно-технической, военно-технической и гуманитарной сферах. Показателем динамики двустороннего взаимодействия в сфере образования и туризма стал рост экспорта образовательных и туристических услуг Беларуси на китайский рынок.

"Нарастающая динамика сотрудничества во всех сферах белорусско-китайского стратегического взаимодействия позволила главам Беларуси и Китая принять решение о повышении нынешнего статуса двусторонних связей до более высокого уровня - "железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства", - отметил ректор Академии управления.

Он обратил внимание на актуальность и уникальность вышедшей монографии Валерия Мацеля.-0-