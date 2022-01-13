Шевченко: если бы Путин не поддержал Лукашенко, российский народ ему бы не простил

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если бы глава российского государства Владимир Путин не поддержал Президента Беларуси Александра Лукашенко, российский народ своему лидеру этого бы не простил. Такое мнение высказал народный депутат Украины Евгений Шевченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Если бы Путин не поддержал Лукашенко, ему бы российский народ не простил бы этого никогда. И он это знает", - убежден украинский депутат.

По мнению Евгения Шевченко, россияне даже не могут представить, что есть риск потерять Беларусь как друга и ближайшего партнера. "Поэтому и с Казахстаном так отработали, потому что временно Украину мы все потеряли. Но наступит время, когда все вернется, когда у руководства Украины будут благоразумие и здравый смысл", - заявил политик. В то же время он отметил, что в разрыве украинско-российских отношений виноваты обе стороны: политики, но не народы.-0-