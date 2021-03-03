Шпаковский: общие вызовы подталкивают Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понимание общих вызовов и общей исторической судьбы подталкивает Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны и безопасности. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", член научно-экспертной группы при Госсекретариате Совета безопасности Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что по результатам переговоров глав государств в Сочи приняты важные решения по дальнейшему сближению Беларуси и России в военно-политической сфере. Стороны продолжают подготовку к проведению совместных учений "Запад-2021", ожидается поступление на вооружение белорусской армии новейших образцов российской военной техники. В частности, речь идет о комплексах ПВО С-400 и "Панцирь-С", второй партии истребителей Су-30СМ и многофункциональных ударных вертолетах Ми-35, - рассказал аналитик. - Кроме того, всего через несколько дней после возвращения Александра Лукашенко из Сочи председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус заявил о создании ракеты для РСЗО "Полонез" белорусского производства, испытания которой пройдут "в ближайшее время на территории одного из соседних государств". Можно предположить, что этим соседним государством станет союзная Российская Федерация, которая имеет в распоряжении соответствующие полигоны".

По словам Александра Шпаковского, военный союз России и Беларуси входит в число приоритетов для двух стран и имеет ключевое значение в плане обеспечения обороны и безопасности. Так называемый белорусский балкон де-факто не позволяет замкнуться санационному кордону, цепи государств с антироссийской позицией, входящих в Люблинский треугольник в составе Польши, Литвы, Украины.

"В военно-стратегическом плане прошлогодний мятеж в Беларуси как раз и был направлен на ликвидацию "балкона" в виде нашей страны, выступающей в качестве единственного союзника России в Европе. Преобразование Люблинского треугольника в квадрат позволило бы США завершить окружение России с Запада подконтрольными государствами-сателлитами. Понимание общих вызовов и общей исторической судьбы подталкивает Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны и безопасности. При этом от оперативности и эффективности принимаемых мер напрямую зависит будущее двух народов, - подчеркнул эксперт. - За негативными примерами далеко ходить не нужно: достаточно взглянуть на положение Украины, Молдовы, Грузии, локальные конфликты на постсоветском пространстве либо на судьбу русскоязычных жителей Прибалтики. Вместе с тем история учит, что это далеко не первый "поход на Восток", который переживают наши народы. В предыдущие века именно единство было главным фактором победы над внешней агрессией, и столь опытные политики, как Александр Лукашенко и Владимир Путин, просто не могут этого не знать". -0-

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