Сийярто: партнерство невозможно строить через санкции

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнерство невозможно строить через санкции. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает БЕЛТА.

"Мы рассматриваем "Восточное партнерство" как очень важную инициативу. Но партнерство невозможно строить через санкции", - сказал Петер Сийярто. Он выразил надежду, что ЕС серьезно задумается и, наконец, откажется от санкций в отношении Беларуси.

По мнению министра, это личное дело каждой страны, ее жителей - определять свое будущее. Правда, некоторые европейские страны так не считают, они уверены, что имеют право и должны наставлять. Но история не раз доказывала, что жизнь по чужой указке ничем хорошим не заканчивается. "Мы всегда просим своих друзей и коллег по ЕС не вмешиваться в наши внутренние дела. Давайте лучше обсуждать пути эффективного сотрудничества, а венгры пусть сами решают, как жить в своей стране", - подчеркнул он.

Говоря о результатах переговоров во время визита в Минск премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Петер Сийярто отметил, что отношения между двумя странами развиваются интенсивно. Внешнеполитические ведомства тесно сотрудничают, Беларусь и Венгрия заключили много соглашений и воплотили их, но, разумеется, очень важно, когда встречаются лидеры государств и скрепляют договоренности своей подписью. "Когда встречаются первые лица - весь процесс идет гораздо быстрее, четче и проще. Безусловно, между нашими лидерами - полное взаимопонимание и взаимоуважение. Один из основных принципов нашей политики: мы относимся с уважением и ждем уважения к себе", - сказал он.

Что касается отношений между Будапештом и Брюсселем, Петер Сийярто рассказал, что в последние годы Венгрия подвергается постоянным атакам по нескольким причинам. "Первая - международный либеральный мейнстрим не может переварить нашу политику патриотизма. То же, кстати, и с Польшей. В Венгрии и Польше - два очень патриотичных правительства, работающих на национальные интересы. И вот либеральный мейнстрим ну никак не желает это принимать, а все потому, что наша политика - эффективна", - отметил он.

Другой же источник критики в адрес Венгрии - миграционная политика. "Это серьезнейший вызов, и мы снова открыто пошли против международного либерального мейнстрима: Венгрия не будет принимать нелегалов. Мы дали четко понять, что это только наше право - решать. Все подобные выпады против нас осуществляются по четкой схеме: выражается обеспокоенность, идет поток фейков, но как на самом деле обстоят дела - никто из критиков не желает знать. Нас обвиняли в диктатуре, захвате власти, но после того как пакет мер был одобрен парламентом - никто не сказал ни слова", - пояснил министр.-0-