Слова Лукашенко о "не наших войнах" в РФ восприняли гипертрофированно и не в том контексте - политолог

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, видимо, недопонял мысль Президента Александра Лукашенко об Отечественной войне 1812 года, Первой и Второй мировых войнах в контексте белорусской истории. Слова главы государства в России восприняли гипертрофированно, придав им другой смысл. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог кандидат исторических наук Алексей Беляев.

Президент Беларуси имел в виду, что ни одна из этих войн не была в интересах Беларуси и белорусского народа, обратил внимание Алексей Беляев. "Белорусы защищали свою землю. Не по их вине на нее произошло вторжение. Пришлось отбиваться", - сказал историк. "Сейчас, в период отстаивания национальных интересов, заявления начинают восприниматься гипертрофированно и не в тех контекстах, которые есть на самом деле. В них вкладывается второй смысл, связанный с современной ситуацией", - добавил он.

При этом политика Беларуси в части сохранения памяти героев и жертв этих страшных войн ни у кого не вызывает вопросов. 9 мая - в числе самых важных государственных праздников в стране. "Никто не собирается делить Великую Победу", - подчеркнул ученый. "Премьер Дмитрий Медведев должен быть прекрасно осведомлен о реальном положении дел с сохранением памяти в Беларуси. То, что было им заявлено, сказано в запале современных противостояний. Некоторое недопонимание не стоило бы переносить на всю политику, которая проводится в стране", - отметил эксперт.-0-