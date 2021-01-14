Союзные парламентарии определят темы для первых модельных законов СГ

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России 19-20 января проведет парламентские слушания "Модельное законотворчество в Союзном государстве". Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Во время слушаний намечено определить темы для первых модельных законодательных актов Союзного государства. "Планируется обсудить методику разработки и принятия Парламентским собранием модельных законодательных актов, определить приоритетные сферы модельного регулирования, сформировать план модельного законотворчества на 2021 год и на среднесрочную перспективу", - отметили в пресс-службе.

К участию в мероприятии приглашены депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, международных организаций, органов власти приграничных регионов, ведущие юристы и эксперты в области права.

"Проведение парламентских слушаний предусмотрено регламентом Парламентского собрания, - указали в пресс-службе. - В мероприятии принимают участие депутаты Парламентского собрания и приглашенные лица. На парламентских слушаниях депутатами Парламентского собрания и приглашенными лицами обсуждаются законопроекты, проекты концепций, проект бюджета Союзного государства, а также другие значимые вопросы союзного строительства. По результатам парламентских слушаний принимаются рекомендации, которые могут быть опубликованы в официальных изданиях Парламентского собрания и других средствах массовой информации".-0-