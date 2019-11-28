Сооронбай Жээнбеков подвел итоги председательства Кыргызстана в ОДКБ

28 ноября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Во время председательства Кыргызстана в ОДКБ велась активная работа для повышения международного авторитета организации. Об этом заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), которая проходит в расширенном составе.

Глава государства подробно рассказал о достигнутых результатах. По его словам, завершено правовое оформление центра кризисного реагирования ОДКБ. Сделаны конкретные шаги для реализации поставленных целей в сфере военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества. Проведены крупные учения, такие как "Нерушимое братство" в Таджикистане и "Взаимодействие" в России. Впервые состоялось специальное учение "Эшелон" в России. В результате была достигнута слаженность действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, повышена их боевая готовность.

"Должен особо отметить усилия России по обеспечению безопасности всего евразийского региона. Ярким свидетельством тому стало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных Сил Российской Федерации "Центр-2019". Активную фазу учений с применением самой современной техники я наблюдал в Оренбурге. Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран - членов ОДКБ", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что активно велась работа по повышению оборонного потенциала ОДКБ и совершенствованию военного сотрудничества. В фокусе внимания была борьба с незаконным оборотом наркотиков. На полигоне Эдельвейс Вооруженных Сил Кыргызстана проведено тактико-специальное учение "Гром".

"Вместе с тем расширяется сотрудничество с другими международными и региональными структурами. В июле на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция "О сотрудничестве между ООН и ОДКБ". Продолжается оперативное взаимодействие по выявлению, предупреждению и пресечению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях. Выполняются задачи по формированию общего антитеррористического пространства в рамках нашей организации. В целом можно констатировать, что намеченные планы в период председательства выполнены успешно", - подчеркнул Президент Кыргызстана.-0-