Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдет 21 ноября в Минске

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместное заседание коллегии Министерства иностранных дел Беларуси и коллегии Министерства иностранных дел России 21 ноября состоится в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Состоится подписание двусторонних белорусско-российских документов, в том числе плана межмидовских консультаций на 2019 год. Мероприятие пройдет с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, который посетит Минск с рабочим визитом 20-21 ноября.

По итогам заседания предусмотрено общение глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России с журналистами.-0-