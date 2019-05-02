Совместные культурные проекты послужат развитию сотрудничества Беларуси и Лихтенштейна - Макей

2 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместные проекты в сфере культуры внесут весомый вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Лихтенштейном. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на церемонии открытия выставки пейзажной графики художника XIX века Иоганна Людвига Блойлера "Путешествие по Рейну" из собрания Национального музея Лихтенштейна. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД, экспозиция открылась в Национальном художественном музее Беларуси.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что между Беларусью и Лихтенштейном имеются хорошие перспективы и серьезный потенциал дальнейшего развития контактов.

В презентации также приняли участие руководитель Национального художественного музея Владимир Прокопцов, директор Национального музея Лихтенштейна Райнер Фоллькоммер, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, культурных и академических кругов.

Выставка является ответной - с 27 марта по 10 июня в Национальном музее Лихтенштейна проходит экспозиция белорусских икон XVII-XIX веков из коллекции Национального художественного музея Беларуси.

Выставочный проект, который реализуется при содействии МИД Беларуси и посольства Беларуси в Швейцарии, приурочен к 300-летию Княжества Лихтенштейн и 80-летию Национального художественного музея Беларуси.-0-

Фото МИД