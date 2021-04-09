Создавать партии в Беларуси хотят разрешить только постоянно проживающим в стране гражданам

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создавать политические партии в Беларуси планируется разрешить только постоянно проживающим в стране гражданам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства по вопросам деятельности в стране политических партий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня действующим законодательством установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Беларуси. Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси", - отметил Олег Слижевский.

Он добавил, что, возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии.

"Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирования из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа", - подчеркнул министр.-0-