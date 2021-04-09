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Президент
09 апреля 2021, 10:35

Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми - с народом

Во время совещания
Во время совещания
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности в стране политических партий, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - руководители парламента, Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр юстиции.

Александр Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон "О политических партиях" - правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства.

"Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство, - сказал Президент. - Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми - с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных".

О запросе на политические партии

Глава государства отметил: кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий. "Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать", - заметил белорусский лидер.

В то же время, продолжил Александр Лукашенко, работа диалоговых площадок показала, что белорусы готовы шире и активнее участвовать в решении разных вопросов. "Причем не только местного уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Мы чувствуем этот запрос. Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов", - сказал Президент.

О принципе партийного строительства и общественном доверии

Александр Лукашенко подчеркнул, что любые шаги в данном направлении должны предприниматься по принципу "не навреди". "Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности", - отметил он.

"Общественное доверие и авторитет политических партий не могут возникнуть вдруг из ниоткуда. Это долговременный процесс, который в западных странах развивался не одно столетие, - заметил белорусский лидер. - Поэтому мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах государственного строительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и национальных интересов".

По словам главы государства, готовых рецептов в этом вопросе нет. "Посмотрите на оплот западной демократии - партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой в темную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением", - привел пример Александр Лукашенко.

Он подчеркнул недопустимость того, чтобы подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более - утрате государственности.

"Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет", - подчеркнул Президент.

Поэтому, считает Александр Лукашенко, в вопросах партийного строительства наряду с обеспечением политического представительства различных социальных групп надо прежде всего руководствоваться вопросами безопасности - каждого человека, общества, государства.

Ключевым аспектом партийного строительства Президент обозначил ответственность: "Причем на всех ступенях: партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, рядовые члены - партии, интересам людей и страны".

О кузнице кадров, безусловном приоритете и финансировании

"Как Президент, я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди. И самое главное, какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом", - подчеркнул глава государства.

По его словам, только такая партийная деятельность имеет право претендовать на государственную поддержку.

Отдельно Александр Лукашенко затронул тему финансирования. "Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить, - сказал он. - Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии".

Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем.

"На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона", - напомнил он.

Александр Лукашенко попросил доложить, что уже сделано, какие есть проблемы и что необходимо предпринять для повышения эффективности государственного и общественного развития.-0-

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