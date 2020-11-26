Стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать конституционная реформа - Лавров

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа. Уверенность в этом высказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместной коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД России отметил многочисленные факты грубого вмешательства США и отдельных европейских стран, следующих в их фарватере, во внутренние дела суверенных государств. "Продолжается использование грязных методов так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, во время встреч с Президентом и министром иностранных дел подробно обсуждалась ситуация в Беларуси.

"Нам это небезразлично, Беларусь - наш союзник, стратегический партнер, белорусы - братский нам народ. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено", - подчеркнул руководитель МИД России.

По его мнению, очевиден тот факт, что нормализации обстановки в Беларуси пытаются помешать извне, и примеров тому много, в том числе стремление радикализировать протестующих, призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат из-за границы. "Мы со своей стороны исходим из того, что белорусский народ мудрый, действует всегда взвешенно и в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошеном посредничестве", - подчеркнул Сергей Лавров.

Он рассказал, что во время совместной коллегии министерств Беларусь и Россия "дополнительно проработали весь спектр отношений и пути защиты интересов каждой из стран и Союзного государства". Велась речь об отстаивании интересов на площадках международных структур. "Мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с США продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы, узко, эгоистично, явно в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене, используя концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые противопоставляются универсальным, общепризнанным нормам международного права, включая Устав ООН, - сказал глава российского МИД. - Нас беспокоит линия западников на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. А когда этого не получается, то коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить такими междусобойчиками, где все те, кто соглашается с западной линией, принимают решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению. Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить. Большинство стран мира твердо привержены старому проверенному принципу - имею ввиду уважение международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций".-0-