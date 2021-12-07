7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Об этом заявили БЕЛТА в пресс-службе правительства, комментируя постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

"С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Беларусь приняла ответные меры. Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - сказали в пресс-службе. Только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн. Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом.

Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

"Важнейшим приоритетом для Беларуси по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление Совета Министров содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта", - обратили внимание в пресс-службе.

Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров.

Также утверждено положение о квотировании ввоза на территорию Беларуси отдельных видов товаров.-0-