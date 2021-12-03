Лукашенко: наша главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь людей

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача белорусских властей в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление извне, в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.

"Вот это главная задача. Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. По крайней мере, чтобы эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей. Запомните: это главное", - подчеркнул Президент.-0-