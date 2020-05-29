Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается с 1 июля

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз выполнили все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, сегодня в Министерство иностранных дел поступило официальное уведомление от Евросоюза о завершении внутренних процедур по ратификации соглашений. Беларусь завершила эти процедуры еще в апреле. "Таким образом, все процедуры выполнены. Соглашения начнут действовать с 1 июля", - сказал Анатолий Глаз.

По соглашению об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро. Сроки рассмотрения ходатайств составят 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.

Одновременно вступает в силу соглашение о реадмиссии. Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Беларусь и ЕС начали переговоры по соглашениям о визах и реадмиссии в 2014 году. Однако по ряду причин согласовать документы стороны быстро не смогли и подписали их 8 января 2020 года. Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.-0-