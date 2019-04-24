Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия - Сайдик

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны конфликта в Украине поддерживают идею пасхального перемирия, но не согласовали совместное заявление. Об этом сегодня по итогам заседания ТКГ сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стороны в принципе поддерживали идею пасхального перемирия (сегодня на переговорах. - Прим. БЕЛТА), но, к сожалению, они не смогли прийти к единому тексту заявления. Я надеюсь, что на деле стороны будут воздерживаться от боевых действий, в частности в течение предстоящих пасхальных и майских праздников", - сказал дипломат.

Подтверждение приверженности сторон режиму прекращения огня по случаю наступающих пасхальных праздников было сегодня главной темой дискуссии в рабочей группе по безопасности.

Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом и условиям их содержания. Экономическая рабочая группа при участии новой главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилетт рассмотрела актуальные вопросы водоснабжения. Обсуждался, в частности, капитальный ремонт Петровского водовода в Луганской области. Политическая рабочая группа обсуждала текущие актуальные вопросы. По словам Мартина Сайдика, затрагивался и подписанный сегодня указ президента РФ о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. "Я всегда придерживался буквы и духа Минских соглашений, которые основываются на идеях суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировал нововведение дипломат.

Мартин Сайдик также поздравил граждан Украины с прошедшими президентскими выборами, которые прошли в соответствии с международными стандартами. Он поприветствовал заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского о том, что при нем страна в любом случае будет действовать в нормандском формате, будет продолжать минский процесс. "Для меня самое главное то, что он будет продолжать минский процесс, это самая важная констатация", - отметил Мартин Сайдик.

Кроме этого, спецпредставитель напомнил, что два года назад в Луганской области при взрыве авто погиб член СММ ОБСЕ Джозеф Стоун: "Я полностью поддерживаю усилия главы СММ посла Апакана, направленные на то, чтобы такой случай больше не повторился". Он также подчеркнул, что СММ в Украине - самая большая миссия в истории ОБСЕ. "Я настоятельно призываю стороны к обеспечению безопасности персонала, имущества СММ и создания условий для беспрепятственной деятельности миссии согласно ее мандату. В связи с этим хочу отметить, что 18 апреля в Донецкой области вблизи линии соприкосновения вследствие ряда помех разбился беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия. Это уже третий случай в течение приблизительного одного года. БПЛА - это серьезное и дорогое оборудование, которое оплачивается из бюджета стран - участниц миссии, то есть налогоплательщиками", - заметил дипломат.

В связи с предстоящими праздниками следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится в Минске 22 мая. При необходимости до этого будут проведены видеоконференции.-0-