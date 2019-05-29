Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества - Токаев

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, важной задачей для стран ЕАЭС является обеспечение привлекательности данного интеграционного проекта. Для этого надо развивать союз на принципах взаимовыгодного сотрудничества с учетом мнений друг друга и максимальной согласованности решений.

"Мы должны оберегать наше интеграционное объединение от дискредитации в глазах мирового сообщества. Государства - члены союза, их экономики, бизнес, граждане должны ощущать реальные плоды от членства в союзе. Другими словами, условия нашего взаимодействия должны быть по-настоящему более привлекательными в сравнении с условиями сотрудничества со странами, не являющимися участниками этого проекта", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обратил внимание, что сохраняющиеся внутри ЕАЭС барьеры и препятствия в торговле могут снизить доверие отечественных и иностранных инвесторов. "Поэтому работу по их устранению надо поднять на новый качественный уровень. Это должно быть каждодневной насущной задачей не только Евразийской экономической комиссии, но и всех национальных ведомств", - считает он.-0-