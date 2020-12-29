Странный и бесполезный документ - МИД о подписанном Трампом акте в отношении Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел назвали подписанный уходящим Президентом США Дональдом Трампом Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси странным и бесполезным документом. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, уходящий Президент США Дональд Трамп в пакете с множеством других законодательных актов подписал так называемый Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет", - заявил Анатолий Глаз.

Официальный представитель МИД отметил, что при этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

"Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала", - сказал он.

"Вместе с тем Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США, притом как с уходящей, так и с будущей администрацией, но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог", - добавил Анатолий Глаз.-0-

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