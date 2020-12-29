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29 декабря 2020, 11:26

Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало ситуацию, которая складывается вокруг санатория "Беларусь" в Друскининкае из-за антибелорусских санкций ЕС, и действия на этот счет со стороны властей Литвы. Соответствующее заявление журналистам сделал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или наоборот - осознанно - заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну - пока только заявляет, - о героических усилиях по решению вопроса. Ситуация, разумеется, у нас на контроле, и мы обязательно проинформируем общественность, когда ее решит литовская сторона", - заявил Анатолий Глаз.

"Ответственность здесь очевидна, и просто словами, надеемся, отделаться не удастся", - подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.

Он еще раз обратил внимание на всю циничность принятых решений: "В погоне за политическими дивидендами наши "доброжелатели" продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют".

В этом плане Анатолий Глаз отметил, что санаторий "Беларусь" в литовском Друскиникае - медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тыс. детей. "Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?" - задал он риторический вопрос.

"Правда и в том, что под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Санаторий "Беларусь" - один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90% - литовские граждане. Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая. Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей", - заявил Анатолий Глаз.

"Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих и чужих", - добавил он.

Как ранее сообщило агентство BNS, представители правительства Литвы обдумывают пути помощи работникам санатория в Друскининкае, которым управляет Беларусь, так как из-за санкций Евросоюза были заморожены его банковские счета. По данным Фонда соцстрахования Литвы, в санатории работают 393 человека.-0-

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