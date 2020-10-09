Страны ЕАЭС изучат инициативу "Путешествую без COVID-19"

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Ереване поручил рассмотреть инициативу Евразийского банка развития "Путешествую без COVID-19". Об этом говорится в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания, но какие-либо подробности о данной инициативе не приводятся, сообщает БЕЛТА.

Евразийский межправсовет рассмотрел вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении пассажирского сообщения в Евразийском экономическом союзе. Главы правительств стран союза заслушали информацию председателя Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС Анны Поповой и члена Коллегии (министра) ЕЭК по техническому регулированию Виктора Назаренко. Они сообщили о реализации в странах союза комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19.

"Совету руководителей (уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) поручено рассмотреть инициативы Евразийского банка развития "Путешествую без COVID-19", представить предложения по ее эффективному использованию на очередном заседании Совета комиссии, - отметили в ЕЭК. - Стороны также поддержали предложение о проведении в декабре в Санкт-Петербурге международной конференции по вопросам принятия согласованных мер по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции и по активизации экономической деятельности в союзе".-0-