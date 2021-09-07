Страны ОДКБ намерены координировать позиции по ключевым темам на Генассамблее ООН

7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран ОДКБ сегодня провели плановые консультации по вопросам повестки дня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Участники консультаций в присущей мероприятиям организации дружественной деловой атмосфере обстоятельно обсудили вопросы союзнического взаимодействия государств - членов ОДКБ в ходе открывающейся в Нью-Йорке 14 сентября текущего года 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, - сказал пресс-секретарь. - Подчеркивалась особая важность совместных действий государств - членов ОДКБ в ООН в пользу объединения усилий мирового сообщества в условиях обострения положения в мире и распространения терроризма, усугубленных чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за пандемии COVID-19, для решения ключевой задачи ООН - обеспечения международного мира, региональной и глобальной стабильности".

"Особое внимание было уделено координации позиций по таким ключевым актуальным вопросам, как развитие ситуации в Афганистане и вокруг него, участие ОДКБ в миротворческой деятельности ООН. Состоялся также обмен мнениями по ряду проектов совместных заявлений, которые государства - члены ОДКБ планируют принять в ходе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил пресс-секретарь.

В консультациях приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, ведущие эксперты профильных подразделений министерств иностранных дел государств - членов ОДКБ и Секретариата ОДКБ.-0-