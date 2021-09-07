Заместители глав МИД ОДКБ обсудили подготовку заседаний уставных органов в Душанбе

7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации заместителей министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоялись сегодня в Секретариате ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Участники мероприятия обсудили вопросы подготовки и проведения 15-16 сентября в Душанбе заседаний уставных органов ОДКБ, согласовали проекты документов, выносимых на сессию Совета коллективной безопасности и совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал заместителей руководителей внешнеполитических ведомств о мероприятиях по реализации поручений, высказанных 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.-0-