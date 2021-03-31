Страны ОДКБ обсудили обеспечение информационной безопасности

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совещание руководителей национальных штабов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по проведению операции постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ") состоялось 30 марта в Секретариате ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил, что в 2020 году подразделения органов национальной безопасности и внутренних дел государств - членов ОДКБ, специализирующиеся на противодействии преступлениям в сфере информационных технологий, специальные подразделения компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, структуры, осуществляющие финансовый мониторинг, в целом успешно решали поставленные задачи, по основным приоритетным направлениям сотрудничества.

"Несмотря на сложности, связанные с коронавирусом, реализован весь комплекс спланированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности и нацеленный на защиту коллективными усилиями информационного пространства и информационных ресурсов государств - членов ОДКБ от преступных посягательств, террористической и экстремистской направленности, незаконного оборота наркотиков, а также преступлений в миграционной сфере, совершаемым с использованием достижений информационных технологий", - сказал Валерий Семериков.

Текущий год главами государств - членов организации определен годом продолжения консолидации усилий в борьбе против современных вызовов и угроз и совершенствованию межгосударственного взаимодействия при проведении оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наемничеству.

"В выступлениях руководителей национальных штабов подчеркивалось, что основными угрозами государственной и общественной безопасности по-прежнему остаются деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми, - отметил пресс-секретарь. - Опасность таких угроз усиливается в разы, при достижении перечисленных криминальных целей посредством информационно-телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством интернета. Вместе с тем развитие цифровых технологий, помимо пользы, несет в себе немалые риски и открывает новые возможности совершения преступлений и терактов. Все это может существенно усугубиться, если не уделять должного внимания вопросам защиты цифрового суверенитета. Именно поэтому важно на уровне межгосударственного взаимодействия в ОДКБ поступательно по нарастающей выстраивать защиту от существующих и потенциальных киберугроз".

Результаты операции "ПРОКСИ" свидетельствуют, что информационная среда остается уязвимой для террористического, экстремистского воздействия и иных неправомерных целей, включая распространение информации для подрыва конституционного строя, разжигания межнациональной и религиозной розни и активно используется в указанных целях на фоне значимых политических событий.

"Основными приоритетными направлениями сотрудничества в текущем году совещание руководителей национальных штабов государств организации определило такие: противодействие деятельности против основ конституционного строя и безопасности государства; обмен информацией и проведение совместных мероприятий по противодействию противоправной деятельности международных хакерских групп, причастных к разработке программного обеспечения, предназначенного для неправомерного доступа к компьютерной информации, а также привлечению к ответственности администраторов криминальных сетевых ресурсов; противодействие противоправной деятельности по незаконному обороту наркотиков и использованию интернета для наркоторговли и наркотрафика; противодействие террористической и экстремистской деятельности, осуществляемой с использованием информационно-коммуникационных технологий", - проинформировал пресс-секретарь.-0-