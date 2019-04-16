16 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Страны СНГ намерены усилить координацию действий на международной арене и в международных организациях. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Взаимодействие стран Содружества на международных площадках будет одной из важных тем сегодняшнего заседания в Минске Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества. Эта же тема была в числе основных на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 5 апреля в Москве. Говоря об итогах СМИД, Сергей Лебедев подчеркнул, что заседание прошло "очень результативно, живо, заинтересованно". Подтверждение тому - продолжительность заседания в узком формате увеличилась с запланированного часа до двух с половиной часов. Главы внешнеполитических ведомств Содружества обсудили итоги межмидовских консультаций и план их проведения на 2019 год.

"Одна из главных тем - координация действий стран Содружества на международной арене и в международных организациях. Это вопрос актуальный. Всем государствам СНГ необходима взаимная поддержка в международных организациях, особенно в тех условиях, когда оказывается давление на страны СНГ по тем или иным вопросам, оказывается сопротивление или неприятие наших предложений по налаживанию международных отношений, - сказал Сергей Лебедев. - Все были единодушны в том, что такая координация нужна, такая взаимная поддержка на международной арене, в первую очередь в международных организациях. Договорились продолжить эту работу".

В частности, на уровне экспертов стран СНГ сейчас обсуждается предложенный Туркменистаном важный документ. Это программа действий по активизации партнерства между министерствами иностранных дел СНГ. Планируется, что к концу лета документ будет согласован со всеми заинтересованными, чтобы подписать его на осеннем заседании СМИД. Сергей Лебедев подчеркнул, что Исполком СНГ принимает активное участие в различного рода международных мероприятиях. Например, в 2018 году их было около 60.

Кроме того, на заседании в Москве были одобрены два проекта соглашений - по координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и о сотрудничестве в области музейного дела. Подписание этих документов ожидается на заседании Совета глав правительств СНГ в мае этого года в Ашхабаде. -0-