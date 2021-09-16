16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и России готовят пакет документов по интеграции. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно был одобрен целый пакет союзных программ, одна из которых направлена на развитие интеграции в области таможенного администрирования. В связи с этим сегодняшнее заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства будет особенным, поскольку в деятельности коллегии появляется больше реальных исполнительских практических функций. Мы сегодня будем обсуждать и закладывать механизмы, которые позволят нам в те сжатые сроки, которые наметили главы государств, обеспечить подготовку пакета документов под реализацию интеграционных процессов - от межгосударственного договора до документов уровня Совета Министров Союзного государства и межведомственных", - сказал Владимир Ивин.

По его словам, корректировки коснутся практически всех документов, которые до этого определяли совместную деятельность таможенных служб Беларуси и России, и выведут ее на более высокий уровень. "Когда эти документы вступят в силу, мы будем говорить о том, что мы не просто скоординированно взаимодействуем, но и переходим к интегрированному, а в ряде случаев и единому применению основ таможенного администрирования. Это очень важный шаг. В этом году мы должны закончить с пакетом документов, чтобы уже в следующем запустить те новые механизмы, которые обозначены в союзных программах. Вопрос сложный, сроки сжатые, но у нас с коллегами из Государственного таможенного комитета Беларуси абсолютное взаимопонимание. Основное обсуждение идет по организационным вопросам: определяем, как это будет работать", - отметил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России.

Сегодня в Минске проходит XII Международная научно-практическая конференция "30 лет Таможенной службе независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего". В ходе конференции обсуждаются вопросы совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС, основных аспектов реализации норм новой редакции закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", функционирования центра электронного декларирования, цифровых таможенных технологий и сервисов. Также сегодня пройдет заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства.-0-