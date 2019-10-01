Тегеран предлагает создать рабочую группу по экономическим проектам Ирана и ЕАЭС

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран предлагает создать рабочую группу для развития совместных экономических проектов между Ираном и ЕАЭС. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на саммите стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване, сообщает ТАСС.

Хасан Роухани отметил, что Тегеран приветствует любое сотрудничество со странами союза в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.

По словам президента, иранские порты в Каспийском море, Индийском океане и Персидском заливе, железные и автомобильные дороги на территории страны и безопасная обстановка дают возможность транзита товаров через Иран для соседних стран. "Мы приглашаем инвесторов из ЕАЭС использовать этот потенциал", - отметил Хасан Роухани.

ЕАЭС и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном Меджлисом (иранским парламентом) законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины. 30 сентября Хасан Роухани заявил, что соглашение между Ираном и ЕАЭС вступит в силу 27 октября.-0-