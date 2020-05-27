Телефонный разговор Макея с Лавровым состоялся по инициативе российской стороны

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе российской стороны 27 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по проблематике оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и график двусторонних контактов, а также взаимодействие в сфере региональной и международной безопасности.-0-